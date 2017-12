Barcelona vai passar por reformulação, diz presidente

O elenco do Barcelona passará por uma grande reformulação para a próxima temporada após os jogadores não terem demonstrado comprometimento e profissionalismo, disse o presidente do clube, Joan Laporta. "Nesta temporada brincamos com fogo e acabamos queimados", disparou Laporta à mídia espanhola nesta segunda-feira. "Chegou o tempo de analisar e devo admitir que todos nós cometemos erros." "Temos que fazer uma completa renovação do elenco em termos de profissionalismo, comprometimento e entusiasmo." Franco favorito a conquistar o terceiro título consecutivo da liga na metade da temporada, o Barça deixou a oportunidade escorrer pelas mãos e entregou o campeonato para o arqui-rival Real Madrid. A equipe foi humilhada por 4 a 0 pelo Getafe nas semifinais da Copa do Rei e também não conseguiu cumprir as expectativas na Liga dos Campeões ao ser eliminado pelo Liverpool nas oitavas-de-final. "Eu percebi uma certa falta de comprometimento porque os jogadores estavam saturados", disse Laporta. "Mas é compreensível devido ao sucesso nos últimos anos." A temporada do Barcelona também foi marcada por uma série de desentendimentos entre jogadores, com rumores de uma divisão no grupo entre Ronaldinho Gaúcho e Samuel Eto´o. Laporta disse que o clube demorou demais a resolver os problemas, mas garantiu que deseja manter os dois jogadores no Camp Nou. "Meu principal erro foi não tomar nenhuma medida com respeito a certas atitudes e situações", disse ele. "Nossa intenção é que Ronaldinho e Eto´o fiquem conosco e que eles sejam jogadores decisivos na próxima temporada. Nós ainda confiamos em Frank Rijkaard, mas quero reiterar que nós precisamos de uma revisão e um ajuste no elenco." O Barcelona teria interesse no atacante do Arsenal, Thierry Henry, no zagueiro da Roma Cristian Chivu, no lateral do Olympique de Lyon Eric Abidal, e no meia do Monaco Yaya Toure para reforçar seu elenco.