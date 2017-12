Barcelona vence amistoso pela paz O Barcelona venceu nesta terça-feira por 2 a 1 um combinado entre Palestina-Israel, em um jogo amistoso pela paz. Os gols da partida foram marcados por Deco e Máxi Lopes para o time de casa, com Abas Suan descontando. Antes do jogo, o ator escocês Sean Connery, o eterno James Bond, e o ex-primeiro ministro de Israel Shimon Peres ganharam camisas do Barcelona personalizadas.