Barcelona vence Athletic e sai na frente pela Supercopa

A Supercopa, que normalmente reúne os campeões do Espanhol e da Copa do Rei, competições conquistadas pelo Barcelona na temporada passada, está sendo uma reedição da última final da Copa do Rei. A primeira partida foi disputada no Estádio San Mamés, em Bilbao. Já o jogo da volta está marcado para o próximo domingo, no Camp Nou.

Para o primeiro jogo, o técnico Josep Guardiola não pôde contar com quatro jogadores considerados titulares. Iniesta, Rafa Márquez e o recém-contratado Ibrahimovic estavam lesionados, enquanto o argentino Lionel Messi foi poupado. Sem alguns de seus principais atletas, o Barça não fez um bom primeiro tempo e ainda sofreu o gol de Óscar de Marcos aos 44 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, o time catalão voltou melhor e foi em busca do empate, que não demorou a sair. Aos 13 minutos, Xavi Hernández pegou de primeira o cruzamento de Pedro e deixou tudo igual no placar. Dez minutos depois, foi a vez do próprio Pedro arriscar de fora da área e virar a partida em Bilbao. Até o fim do jogo, o brasileiro Daniel Alves ainda acertou a trave do Athletic.