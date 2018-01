Barcelona vence Athletic no Espanhol O Barcelona conquistou um excelente resultado fora de casa, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã, que durante a semna, havia sido eliminada da Copa do Rei pelo Novelda, clube da Terceira Divisão do país, venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, gols de Luis Enrique e Saviola, ambos no primeiro tempo. O Real Madrid, ainda sem Ronaldinho, foi a Sevilha enfrentar o Betis. A partida foi suspensa aos 43 minutos do primeiro tempo, por falta de energia elétrica no estádio. O Betis vencia por 1 a 0. Os dois times concordaram com a decisão do árbitro, Fernández Marín. Ainda não a data para a continuação da partida. Um blecaute já havia atrasado o início do jogo por quase 20 minutos. O Valencia, atual campeão espanhol, venceu o frágil Recreativo Huelva por 3 a 0. Os demais resultados da rodada deste sábado foram: Osasuna 1 x 2 La Coruña e Málaga 2 x 1 Rayo Vallecano.