Barcelona vence Atlante e está na final do Mundial

O Barcelona chegou a levar um susto, mas confirmou o seu favoritismo e garantiu presença na decisão do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira, o time catalão derrotou o Atlante, do México, por 3 a 1, de virada, em Abu Dabi, e agora vai decidir a competição contra o Estudiantes, que passou pelo Pohang Steelers, da Coreia do Sul, na outra semifinal.

No sábado, o Barcelona tentará acabar com o incômodo jejum de nunca ter sido campeão mundial. Em 1992, na antiga Copa Intercontinental, a equipe catalã perdeu por 2 a 1 para o São Paulo. Em 2006, o time foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0 na final do Mundial de Clubes.

Sem Messi, que começou a partida no banco de reservas, já que ainda se recupera de uma contusão, o Barcelona foi surpreendido no início do jogo. Aos cinco minutos, Rojas foi lançado, ganhou a disputa em velocidade com o brasileiro Daniel Alves, encobriu o goleiro Valdés e ainda empurrou a bola para o fundo das redes, colocando o Atlante em vantagem.

ATLANTE 1 Federico Vilar; Miguel Martínez, José González, Fernando Navarro e Rafael Márquez Lugo; Santiago Solari (Andrés Carevic), José Guerrero , Christian Bermúdez e Guillermo Rojas; Luis Velásquez (Gabriel Pereyra) e Daniel Arreola Técnico: José Guadalupe Cruz BARCELONA 3 Víctor Valdés; Daniel Alves, Rafael Márquez (Gerard Piqué ), Carles Puyol e Eric Abidal; Yaya Touré (Lionel Messi), Xavi e Andrés Iniesta (Bojan); Sergio Busquets, Pedro e Zlatan Ibrahimovic Técnico: Josep Guardiola Gols: Rojas, aos 5, e Busquets, aos 35 minutos do primeiro tempo; Messi, aos 10, e Pedro, aos 22 minutos do segundo tempo Árbitro: Carlos Eugênio Simon (BRA) Público e renda: Não disponíveis Estádio: Estádio Zayed Sports City, em Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos)

O Barcelona, porém, não se abateu. Com o controle do jogo e da posse de bola, teve boa chance com Ibrahimovic, em cobrança de falta. E chegou ao gol de empate aos 35 minutos. Xavi cobrou escanteio, Yaya Touré desviou de cabeça e Busquets finalizou, sem chance de defesa para Vilar. O time catalão poderia ter ido para o intervalo em vantagem, mas o brasileiro Daniel Alves desperdiçou boa chance no final da primeira etapa.

A situação não se alterou no segundo tempo, com o Barcelona mantendo o domínio do jogo. E o gol da virada saiu na primeira jogada de Messi. Aos dez minutos, Iniesta passou para o argentino, que entrou na grande área, driblou o goleiro Vilar e finalizou: 2 a 1 Barcelona.

Melhor em campo, o time catalão fez o terceiro gol aos 22 minutos em bela jogada. Iniesta invadiu a área, driblou dois adversários e passou para Pedro, que bateu na saída do goleiro mexicano, definindo o triunfo do Barcelona.

O Atlante ainda teve uma rara de chance de diminuir a vantagem do adversário, mas Valdés fez boa defesa em finalização de Márquez. Envolvendo o adversário, o Barcelona desperdiçou várias chances de gol, perdendo a chance de golear a equipe mexicana.