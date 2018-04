Barcelona vence Atlético de Madrid em jogo de festa pelo título

Mesmo sem entrar em campo, o Barcelona garantiu o título espanhol no último sábado com o empate entre Real Madrid e Espanyol. Por isso, o time catalão entrou em campo relaxado neste domingo para enfrentar o Atlético de Madrid. Depois de bobear e levar o primeiro gol, conseguiu a virada, venceu por 2 a 1 e pôde celebrar a conquista do Campeonato Espanhol com um triunfo, mesmo atuando na casa do adversário.

O resultado levou o Barcelona aos 91 pontos e, com três jogos ainda por disputar, a equipe pode terminar a competição com 100 pontos. Na próxima rodada, os campeões enfrentam o Valladolid, no domingo que vem, quando poderão fazer a festa com a torcida, em casa. Já o Atlético de Madrid, terceiro colocado, com 69 pontos, se prepara para disputar a final da Copa do Rei com o Real Madrid, na próxima sexta-feira.

Apesar da vitória, o Barcelona voltou a ver Messi deixar o gramado com dores musculares. Ele saiu de campo aos 25 minutos do segundo tempo, quando Tito Vilanova já havia feito as três substituições permitidas. Por isso, o time catalão atuou o fim da partida com um homem a menos e, ainda assim, conseguiu a virada.

Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, o Atlético de Madrid saiu na frente logo aos seis minutos da etapa final, com o artilheiro Falcao Garcia. A defesa do Barcelona deu bobeira, Gabi aproveitou e, mesmo caído, rolou para o colombiano, que teve tranquilidade para tirar de Pinto e marcar.

O gol acordou o Barcelona, que foi para cima e conseguiu o empate aos 27 minutos. Alexis Sánchez fez bela tabela com Fabregas e bateu no canto esquerdo do goleiro para marcar. A vitória foi selada sete minutos depois. David Villa recebeu passe da esquerda e bateu torto. A bola ia para fora, mas Gabi tentou desviar de coxa e acabou tocando contra o próprio gol.

Ainda neste domingo, o Betis derrotou o Celta de Vigo por 1 a 0, em casa, com gol de Ruben Castro. O resultado levou o time de Sevilha aos 52 pontos, na sétima colocação, se aproximando ainda mais da vaga para a Liga Europa. Já o Celta está na penúltima posição e deve cair para a segunda divisão.