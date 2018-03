Barcelona vence com gol de Ronaldinho O brasileiro Ronaldinho foi o destaque do Barcelona na vitória sobre o Milan, nesta quinta-feira, por 2 a 0, em amistoso disputado em Washington, diante de 45.864 torcedores. Ronaldinho fez a assistência para o português Quaresma abrir o placar aos 11 minutos e fez o segundo gol espanhol aos cinco minutos da etapa final. O Barcelona, que vencera a Juventus, domingo, nos pênaltis - após empate no tempo normal - volta a jogar, em sua excursão pelos Estados Unidos, domingo, diante do Manchester United. O Milan enfrenta a Juventus, também domingo, em New Jersey, revivendo a final da Liga dos Campeões.