Barcelona vence com show de Rivaldo O Barcelona venceu e aproveitou a derrota do líder La Coruña para encostar na classificação do Campeonato Espanhol. Com ótima atuação de Rivaldo, autor de dois gols, o Barcelona fez 3 a 0 no Betis de Denílson, neste sábado, no Nou Camp (Saviola marcou o outro). Também o Real Madrid comemorou vitória, ao fazer 3 a 2 em cima do Villareal. Com isso, cresce a expectativa pelo clássico do próximo final de semana. O Barcelona chegou aos 19 pontos, beneficado pela derrota do La Coruña, que soma 20, diante do Rayo Vallecano, por 2 a 1. O Real, por sua vez, venceu pela primeira vez no torneio fora de casa, fugindo das últimas colocações. Víctor abriu o placar para o rival. Figo empatou em cobrança de pênalti, mas o Villareal ampliou com Calleja. No final, Munitis e Raúl deram números finais.