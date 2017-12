Barcelona vence com show de Ronaldinho O Barcelona entrou em campo, nesta terça-feira, para enfrentar o Werder Bremen, em casa, já classificado para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Por isso, o técnico Frank Rijkaard escalou um time misto, poupando Edmílson, Xavi, Eto?o e Messi. Mas para azar da equipe alemã, ele não deu descanso para Ronaldinho Gaúcho. E o melhor jogador do mundo deu outra aula de futebol, fazendo um gol de falta e dando passes de precisão milimétrica para os outros dois na vitória por 3 a 1. O resultado levou o Barça aos 13 pontos em 15 possíveis. E Ronaldinho se isolou na artilharia da competição com cinco gols, um a mais que o francês Trezeguet ? que passou em branco na vitória da Juventus sobre o Brugges, por 1 a 0, em Turim. Além do gol e das assistências, Ronaldinho deliciou o público com dribles desconcertantes, daqueles de deixar o marcador humilhado. Ele começou a resolver o jogo aos 14 minutos, quando fez um lançamento precioso para Gabri entrar livre na área e tocar para a rede na saída do goleiro. O time alemão empatou oito minutos depois, numa cobrança de pênalti de Tim Borowski, mas nem deu tempo de saborear a igualdade. Aos 26 minutos, Ronaldinho cobrou falta, a bola quicou e ?matou? o goleiro: 2 a 1. O terceiro gol só saiu aos 26 minutos do segundo tempo. Ronaldinho avançou pela meia direita e tocou a bola entre os zagueiros para o sueco Larsson, que bateu de pé direito na saída do goleiro. Tudo embolado - No outro jogo desta terça pelo Grupo C, a Udinese conseguiu um resultado importantíssimo: ganhou de virada do Panathinaikos, em Atenas, por 2 a 1 e assumiu a segunda colocação com sete pontos. Um empate, em casa, contra o Barcelona na última rodada, no dia 7, o colocará nas oitavas-de-final. A rodada definiu a situação em duas chaves e manteve tudo embolado em outra. No Grupo A, Bayern de Munique e Juventus venceram e garantiram classificação. A equipe alemã goleou o Rapid Viena, por 4 a 0, e a Juve bateu o Brugges, por 1 a 0. No Grupo B, que já tinha o Arsenal classificado, o Ajax se garantiu com a vitória, por 2 a 1, sobre o Sparta Praga. O Arsenal derrotou o Thun, por 1 a 0, e manteve 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco partidas. A briga está feia no Grupo D. As duas partidas desta terça (Lille x Benfica e Manchester United x Villarreal) terminaram sem gols e, por isso, a definição dos dois classificados ficou para a rodada do dia 7. As quatro equipes têm chance de passar à próxima fase. Os jogos que decidirão a chave: Villarreal x Lille; Benfica x Manchester United.