Barcelona vence e ajuda o Real Madrid O Barcelona ajudou o rival Real Madrid, neste domingo, a aumentar a sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol, ao derrotar, em casa, por 2 a 1, o Real Sociedad. Com este resultado, o Real Sociedad fica a quatro pontos do time de Ronaldo, Zidane e Figo. O argentino Saviola e o holandês Kluivert fizeram os gols do time espanhol, enquanto Kahveci descontou para a Real Sociedad.