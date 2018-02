Barcelona vence e assume liderança isolada do Espanhol Com boa atuação de Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona recebeu o La Coruña neste sábado e venceu por 2 a 1 a partida válida pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o time catalão chega a 56 pontos e volta a se isolar na liderança da competição, com três pontos a mais que o Sevilla, que joga neste domingo contra o Osasuna fora de casa. Os visitantes seguem com 36 e estão em 13.º. O primeiro tempo começou bastante equilibrado com as equipes criando várias chances de gol. Em uma delas, o La Coruña quase abriu o placar. Aos seis minutos, Andrade girou sobre Puyol e soltou uma bomba, mas a bola caprichosamente bateu na trave e saiu. Aos 12, os visitantes perderam outra oportunidade. Estoyanoff ficou cara a cara com Victor Valdés, driblou o goleiro, mas conseguiu se atrapalhar e perder um gol incrível. O Barcelona acordou somente aos 34 minutos de jogo. O time catalão pressionou os visitantes e num bate-rebate na área a bola sobrou para Ronaldinho Gaúcho, que não conseguiu finalizar direito. Faltando um minuto para o final do primeiro tempo, o meia atacante brasileiro deu um passe primoroso para Lionel Messi que não desperdiçou e tocou na saída do goleiro, abrindo o placar no Camp Nou. Os donos da casa voltaram para o segundo tempo decididos a definir o jogo logo no início. Aos cinco minutos, Samuel Eto´o recebeu passe de Ronaldinho Gaúcho e ampliou para o Barcelona. Apesar da desvantagem, o La Coruña não se entregou e tentou reagir. Aos 23 minutos, Adrian fez boa jogada e se livrou da dupla marcação dos zagueiros do Barcelona, O jogador saiu na frente de Victor Valdés e chutou cruzado, diminuindo para os visitantes. Dez minutos depois Ronaldinho gaúcho fez uma linda jogada. Ele invadiu a área e deu um lindo passe de calcanhar para Eto´o, mas o camaronês bateu mal e perdeu o gol. Depois disso o jogo esfriou e a reação dos visitantes parou por aí. Outros jogos deste sábado: Real Betis 3 x 3 Villarreal, Real Sociedad 1 x 0 Levante e Valencia 3 - 2 Espanyol.