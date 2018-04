Barcelona vence e conquista Supercopa da Espanha

Albert Olivé/EFE

Jogadores do Barcelona posam com o troféu de campeão da Supercopa da Espanha, no Camp Nou

BARCELONA - O Barcelona conquistou neste domingo o título da Supercopa da Espanha ao derrotar o Athletic Bilbao, no Camp Nou, por 3 a 0. O primeiro jogo, disputado no último domingo em Bilbao, foi vencido pelo atual campeão da Liga dos Campeões, espanhol e da Copa do Rei por 2 a 1.

O Barcelona voltou a atuar bem na partida que lhe rendeu o primeiro título da temporada 2009/2010. Com grande volume de jogo, o placar de 3 a 0 foi até pouco, diante de um adversário que não teve qualquer possibilidade de reverter a vantagem do time catalão.

Os gols da vitória, porém, saíram apenas no segundo tempo. Aos cinco minutos, Ibrahimovic lançou Messi, que passou por um defensor e finalizou, abrindo o placar para o Barcelona. O argentino fez o segundo gol aos 23 minutos, em cobrança de pênalti. O terceiro gol do Barcelona saiu aos 27 minutos e foi marcado por Bojan, que substituiu o sueco Ibrahimovic durante a etapa final.