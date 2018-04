Barcelona vence e dispara na liderança do Espanhol

O Barcelona soube se vingar com estilo do Sevilla após a eliminação na Copa do Rei. Comandada por Messi, a equipe catalã goleou o adversário por 4 a 0, neste sábado, em casa, com todos os gols marcados no segundo tempo, e abriu boa vantagem na liderança do Campeonato Espanhol.

O líder foi beneficiado pelo tropeço do Real Madrid, que perdeu neste sábado para o Athletic Bilbao por 1 a 0. Assim, o Barcelona chegou aos 46 pontos e abriu cinco de vantagem para os madrilenhos.

E apesar de eliminar o Barcelona na Copa do Rei, o Sevilla vive momento preocupante: perdeu as últimas quatro partidas no Campeonato Espanhol. Com o novo revés, a equipe de Luís Fabiano, que segue desfalcando a equipe, se mantém com 30 pontos.

O grande destaque deste sábado foi o argentino Messi, que comandou as principais ações ofensivas do Barcelona, marcou duas vezes e, assim, chegou ao gol de número 101 pelo clube.

Apesar do domínio no primeiro tempo, os mandantes só chegaram ao gol no início da etapa final, quando o zagueiro Escude marcou contra. Feito o primeiro, veio o massacre. Pedro recebeu de Xavi aos 25 minutos e ampliou. E nos cinco minutos finais, Messi brilhou e marcou duas vezes.