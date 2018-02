Barcelona vence e encosta no Real, mas Messi se machuca

O Barcelona derrotou neste sábado o Valencia por 3 a 0, fora de casa, e chegou aos 34 pontos no Campeonato Espanhol. O time de Ronaldinho Gaúcho está agora a um ponto do líder Real Madrid - que joga neste domingo em casa diante do Osasuna. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Eto'o, duas vezes, e Gudjohnsen marcaram. Ronaldinho ficou os 90 minutos no banco. Messi saiu machucado e é dúvida para o clássico do dia 23, com o Real Madrid. Segundo um dirigente do clube, aliás, o jogador argentino revelação não deve mesmo estar em campo diante do líder. No último encontro entre os dois times, Messi marcou três vezes - a partida terminou 3 a 3. Neste sábado, o Barcelona não teve dificuldades diante do fraco rival - com a derrota, o Valencia é 7.º, com 25 pontos. Eto'o abriu o placar, aos 13, e ampliou aos 27 minutos. Aos 17 da etapa final, Gudjohnsen fechou o placar. Também neste sábado, o Espanyol bateu o Levante por 1 a 0 e assumiu o quarto lugar, com 30 pontos. O Levante é lanterna (20.º), com apenas 7 pontos ganhos.