Barcelona vence e fica perto da vaga O Barcelona venceu o Lokomotiv nesta terça-feira em Moscou por 3 a 1 e praticamente assegurou sua vaga na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. O holandês Patrick Kluivert abriu a contagem aos 29 minutos do primeiro tempo, mas o destaque da partida foi o argentino Saviola, autor dos outros dois gols. O nigeriano James Obiorah descontou para o time russo. Com a vitória desta terça-feira, o Barcelona manteve os 100% de aproveitamento e lidera o Grupo H com 9 pontos ganhos. Galatasaray e Brugge, que completam o grupo, se enfrentam ainda nesta terça, em Istambul.