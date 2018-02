Barcelona vence e lidera o Campeonato Espanhol O argentino Javier Saviola marcou novamente e ajudou o Barcelona a vencer o Gimnàstic, em casa, por 3 a 0. Nos últimos quatro jogos da equipe catalã, o argentino marcou sete vezes. O jogo começou truncado e as equipes pouco produziram. O Gimnàstic deu trabalho ao Barcelona e o time de Frank Rijkaard não conseguia furar o bloqueio adversário. Mas aos 17 minutos, Xavi lançou Saviola e o argentino abriu o placar para os donos da casa. No segundo tempo, Giuly ampliou para os donos da casa aos 23 minutos. Ronaldinho Gaúcho, que esteve apagado no primeiro tempo, iniciou a jogada que culminou no gol de Iniesta, aos 33 minutos, fechando a goleada. Com o resultado, a equipe catalã assume a liderança do Campeonato Espanhol ao lado do Sevilla, mas com uma partida a menos.