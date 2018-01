Barcelona vence e mantém a vantagem O Barcelona entrou em campo pressionado pela vitória do Real Madrid sobre o Levante, por 2 a 0, mas conseguiu vencer o Getafe, em casa, também por 2 a 0. Com isso, o Barça manteve a vantagem de 6 pontos na liderança do Campeonato Espanhol. Na partida deste domingo, no Camp Nou, o Barcelona ganhou com gols de Ronaldinho Gaúcho e Giuly. Assim, chegou aos 72 pontos, enquanto o Real está com 66.