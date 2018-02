Barcelona vence e mantém liderança O Barcelona consolidou sua liderança no Campeonato Espanhol ao vencer neste sábado o Osasuna por 1 a 0 fora de casa, com boas atuações do camaronês Samuel Eto´o e do goleiro Víctor Valdés. Eto´o marcou o gol da vitória do Barcelona aos 40 minutos da primeira etapa, após lançamento do meio-campo brasileiro naturalizado português Deco. Por sua vez, Valdés fez pelo menos quatro grandes defesas no segundo tempo, quando o Osasuna melhorou muito no jogo, garantindo a difícil vitória do time catalão. Com isso, o Barça abre agora nove pontos em relação ao Real Madrid, que pega o Valencia ainda hoje no estádio Mestalla.