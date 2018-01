Barcelona vence e Ronaldinho marca A torcida do Barcelona teve enfim motivo para festejar no Camp Nou. A equipe da casa recebeu o Zaragoza, neste domingo, no encerramento da 19ª e última rodada do primeiro turno e venceu por 3 a 0. Com esse resultado, o time catalão foi a 27 pontos, subiu para o 7º lugar. O argentino Saviola abriu o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo e Ronaldinho Gaúcho aumentou, em cobrança de pênalti, aos 48. Xavi aos 20 da etapa final fechou o resultado. O Zaragoza tem 20 pontos e caiu para a antepenúltima colocação ? o que significa que está na zona de rebaixamento. O Atlético de Madrid aos poucos se firma como um dos destaques da temporada de 2003-04 na Espanha. Com os 3 a 0 diante do Athletic Bilbao, neste domingo, em seu campo, foi a 31 pontos e é o 4º colocado. Agora, está atrás só de Valencia (43 pontos e o simbólico campeão de inverno), Real Madrid (42) e La Coruña (37 e que neste domingo empatou por 1 a 1 com o Racing Santander em seu estádio. O Villarreal também faz bela campanha e ganhou do Valladolid por 3 a 1, gols de Jose Mari, Victor e Roger. Com 30 pontos, ocupa da 5ª posição. No jogo dos dois piores, o Espanyol levou a melhor, fez 1 a 0 e passou a lanterna para o Murcia (13 pontos contra 12). Outras partidas: Osasuna 1 (Garcia) x Sevilla 1 (Júlio Baptista) e Betis 3 (Alfonso, Joaquin e Romero) x Malaga 0.