Barcelona vence e se classifica O Barcelona manteve o excepcional aproveitamento na Liga dos Campeões, ao ganhar do Bayer Leverkusen por 2 a 0, nesta terça-feira, no Camp Nou, na quinta rodada da segunda fase. Com esse resultado, o time espanhol foi a 13 pontos no grupo A e garantiu vaga nas quartas-de-final. A equipe alemã amarga a lanterna, com cinco derrotas. O argentino Saviola, aos 17 minutos do primeiro tempo, e o holandês Frank de Boer, aos 4 do segundo, fizeram os gols da vitória do Barcelona. Assim, o time espanhol se tornou o terceiro classificado na Liga dos Campeões - Milan e Manchester já haviam garantido vaga. O Barça foi o único mandante a vencer nesta terça-feira, pois nos outros três jogos só houve empates. Ainda pelo grupo A, a Inter penou para ficar no 2 a 2 com o Newcastle, em Milão. Alan Shearer marcou os gols do time inglês, que está em 3º lugar com 7 pontos. Vieri e Córdoba salvaram os italianos, em 2º com 8. Na última rodada dessa fase, jogam Bayer Leverkusen x Inter de Milão e Newcastle x Barcelona. No grupo B, o equilíbrio é total. O Ajax recebeu o Valencia, no estádio Arena, em Amsterdã, saiu de campo com 1 a 1, mas sustentou a liderança, com 7 pontos. Os espanhóis têm 6. O Arsenal, também com 7 pontos, hospedou a Roma, em Londres, e não passou de 1 a 1. Os romanos, que tiveram Totti expulso aos 22 minutos do primeiro tempo, estão em último, com 4 pontos, mas ainda com chance. Na rodada final, na semana que vem, os confrontos são Roma x Ajax e Valencia x Arsenal. O grande duelo desta quarta-feira pela Liga dos Campeões está marcado para o estádio Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid enfrenta o Milan, pelo grupo C. Os espanhóis estão em segundo lugar, com 5 pontos, e podem ficar sem Ronaldo, que se queixa de dores musculares e faz teste pela manhã. Os italianos, já classificados com 12 pontos, podem poupar titulares. O Borussia Dortmund (4) atua em seu campo contra o Lokomotiv Moscou (1), também pelo grupo C. No grupo D, Juventus e Deportivo La Coruña fazem jogo decisivo, em Turim, pois ambos têm 4 pontos. Já o Manchester United, classificado com 12, enfrenta o Basel (3).