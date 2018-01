Barcelona vence e segue na liderança isolada do Espanhol No jogo que marcou a volta de Ronaldinho Gaúcho ao Barcelona após sofrer uma crise de amidalite, o Barcelona contou com boa atuação do brasileiro e de seus companheiros Messi, Eto´o e Deco para vencer o Levante, neste domingo, em casa, por 1 a 0, e se firmar novamente como líder isolado do Campeonato Espanhol, com 62 pontos. Os visitantes seguem em 17.º, com 30. Com seus principais jogadores em campo e sabendo que precisava vencer para recuperar a liderança da competição, o Barcelona começou o jogo pressionando o Levante. Sempre levando perigo ao gol adversário, o time catalão abriu o placar aos 27 minutos com Samuel Eto´o. O atacante camaronês aproveitou o rebote do goleiro Molina e bateu de primeira, marcando para os donos da casa. O Barcelona quase ampliou no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, Eto´o ajeitou de cabeça para Ronaldinho Gaúcho. O Brasileiro bateu com força e o goleiro Molina salvou. Cinco minutos depois, Eto´o chegou a marcar, novamente pegando rebote, mas dessa vez o atacante estava impedido e o árbitro anulou corretamente. Empolgado com o golaço que fez contra o Getafe, o argentino Messi infernizou a defesa do Levante. Em três oportunidades ele driblou os zagueiros adversários e foi parado com falta. Perdidos em campo, os visitantes pouco ameaçavam o gol do time catalão e só não foram goleados pela boa atuação de Molina. Aos 38 uma bela jogada entre Ronaldinho e Messi. O brasileiro deu um lindo lançamento para o argentino que retribuiu devolvendo a bola para o Camisa 10 do Barcelona. Mas o meio-campista acabou chutando para fora. Aos 44 o argentino perdeu um gol incrível. Eto´o fez boa jogada pela esquerda e tocou para Messi que sozinho, dentro da pequena área, chutou para fora. Nos descontos o Barcelona teve uma última oportunidade para ampliar. Em contra-ataque rápido, Ronaldinho Gaúcho invadiu a área e bateu por cobertura. Molina bem colocado fez a defesa, salvando mais uma vez o Levante.