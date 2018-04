Barcelona vence em rodada cheia de gols brasileiros na Liga

O Barcelona fez bem sua lição de casa e, nesta quarta-feira, derrotou o Glasgow Rangers por 2 a 0, com boa atuação de Ronaldinho Gaúcho. Aliás, o primeiro gol saiu de um belo cruzamento do brasileiro para Messi, que cabeceou para a pequena área e o francês Henry só teve o trabalho de empurrar para as redes, logo aos 6 minutos de partida. O atacante argentino, principal nome do jogo, marcou o segundo, aos 43. O resultado, devido a vitória do Lyon sobre o Stuttgart por 3 a 2, deixa o Barça - líder do Grupo E - praticamente garantido nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Mes quem se garantiu para valer na próxima fase da competição foi o Manchester United, que goleou o Dínamo de Kiev no Old Trafford por 4 a 0. Gols de Piqué, Tevez, Rooney e Cristiano Ronaldo. Assim, os ingleses dispararam na liderança do Grupo F, com 12 pontos, e não pode mais ser alcançado por Roma e Sporting, respectivamente. Aliás, jogando em Lisboa, o time do brasileiro Liedson foi castigado com um gol nos acréscimos do segundo tempo [de seu compatriota Anderson Polga] e apenas empataram com italianos, por 2 a 2. Os dois gols portugueses foram do ex-jogador do Corinthians. Outro brasileiro que balançou a rede duas vezes em uma partida foi o meia Renato, do Sevilla, que passou pelo Steua Bucaresti, na Romênia, por 2 a 0. A vitória foi importantíssima para o clube espanhol, que soma 9 pontos no Grupo H e fica a apenas um ponto do líder Arsenal, que não passou de um empate sem gols contra o Slavia Praga, na República Checa, mas já classificado para as oitavas devido a vantagem no confronto direto contra os checos. Dois atacantes brasileiros também contribuíram com gols na rodada, Jô e Vágner Love, do CSKA. Mas o esforço dos atacante não foi suficiente para evitar a derrota do time russo para a Inter de Milão, no Giuseppe Meazza por 4 a 2. Resultado que faz a equipe de Moscou dar adeus ao torneio. Os milaneses lideram o Grupo G, com 9 pontos, um a mais que o vice Fenerbahce, comandado por Zico, que bateu o holandês PSV por 2 a 0, em Istambul.