Barcelona vence fora de casa na estréia O Barcelona visitou neste sábado o Athletic Bilbao, também na estréia do Campeonato Espanhol, e voltou com uma vitória magra por 1 a 0, gol do holandês Cocu, aos 11 minutos do primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho, debutando no futebol da Espanha, teve apenas uma atuação discreta. O time todo jogou mal, sem sintonia. Ronaldinho Gaúcho e o português Ricardo Quaresma estiveram completamente isolados na frente. A bola quase não chegou nos dois. Depois da partida, Ronaldinho Gaúcho embarcaria para o Brasil. Afinal, na segunda-feira ele se apresenta ao técnico Carlos Alberto Parreira, da seleção brasileira, em Teresópolis, para os dois jogos pelas Elminatórias da Copa. Ricardo Oliveira, outro brasileiro que chegou agora na Espanha, jogou neste sábado pelo Valencia, que apenas empatou por 1 a 1 com o Valladolid. O argentino Aimar fez o gol do Valencia e Sousa empatou. O ex-atacante do Santos não brilhou, teve uma participação apenas modesta. Outros resultados da primeira rodada do Campeonato Espanhol, todos neste sábado: Espanyol 1 x 1 Real Sociedad, Malaga 0 x 0 Villarreal, Albacete 0 x 2 Osasuna. No domingo, jogam: Racing de Santander x Mallorca, Celta de Vigo x Murcia, Sevilla x Atletico de Madrid e Zaragoza x Deportivo de La Coruña