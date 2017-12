Barcelona vence Liverpool de virada De virada, o Barcelona conquistou nesta terça-feira um excelente resultado ao bater o Liverpool, fora de casa, por 3 a 1. O Barça foi a única equipe visitante a vencer na primeira rodada da segunda fase da Copa dos Campeões da Europa. O Barcelona tinha maior posse de bola, porém, errava muitos passes. Para piorar, perdeu Luis Enrique, um dos articuladores das jogadas, aos 14 minutos, com uma lesão muscular na coxa direita - o holandês Overmars entrou em seu lugar. Segundo os primeiros exames, o jogador ficará fora por mais de um mês. Aos 27 minutos, no primeiro lance de perigo do Liverpool, o atacante Michael Owen, até então sumido na partida, recebeu um passe em diagonal e bateu na saída do goleiro Bonano para fazer 1 a 0. Faltando quatro minutos para terminar o primeiro tempo, o Barça chegou ao empate com o holandês Kluivert, batendo de voleio. Na segunda etapa, os donos da casa começaram pressionando e dominavam a partida, quando, depois uma triangulação entre Rivaldo, Kluivert e Overmars, o brasileiro Fábio Rochemback, que substituiu Gabri, virou a partida, aos 19 minutos. Overmars fechou o placar aos 39. Em Munique, Bayern e Manchester empataram por 1 a 1. Os gols aconteceram apenas no segundo tempo. Os ingleses saíram na frente com um gol do holandês Van Nistelrooy, aos 29 minutos. A três minutos do final, o brasileiro Paulo Sérgio empatou a partida. Jogando em Istambul, a Roma arrancou um bom empate contra o Galatasaray, 1 a 1, no final do jogo, graças ao volante Emerson, que empatou a partida já nos descontos, aos 47 minutos do segundo tempo. Os donos da casa abriram o placar ainda na primeira etapa, com Pérez, aos 22 minutos. Na Roma, o argentino Batistuta atuou durante os 90 minutos. Outro que conseguiu vencer na rodada foi o Boavista, que, com um gol isolado do meia boliviano Erwin Sánchez, bateu o Nantes, em casa.