Barcelona vence Málaga e completa turno histórico

BARCELONA - Um dia depois de ver o irmão Rafinha estrear com a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, Thiago Alcântara, que defende a Espanha, teve boa atuação e fez um golaço na vitória do Barcelona sobre o Málaga, por 3 a 1, neste domingo. O resultado aumentou a lista de feitos do time catalão, que teve a volta do técnico Tito Vilanova, que não havia comandado o time no meio de semana porque foi aos Estados Unidos se consultar com um médico.

Ao terminar o primeiro turno com 55 pontos, de 57 possíveis, o Barcelona tem o melhor turno da história do Espanhol, superando o de dois anos atrás, quando empatou uma vez e perdeu outra. O clube também é apenas o terceiro na história do Espanhol a chegar à metade da competição ainda invicto. Só o Athletic Bilbao e o Real Madrid, no começo dos anos 1930, conseguiram o mesmo.

O time de Messi lidera com 11 pontos de folga sobre o Atlético de Madrid, enquanto a vantagem sobre o Real Madrid já chega a 18. O maior rival só pode se gabar de ter sido o único a roubar pontos do Barcelona, com um empate em 2 a 2 pela sétima rodada.

Neste domingo, Messi teve grande ajuda para abrir o placar, aos 27 minutos. Camacho tentou recuar a bola para o goleiro e deu nos pés do craque que, com seu talento característico, deu um drible desconcertante para deixar Caballero no chão e depois chutar para o gol vazio. Foi o 28º gol dele no Espanhol, mas "apenas" o segundo no ano.

Pode também entrar na conta de Messi o gol que ele deu para Fábregas, aos 4 minutos. O argentino deu uma de Xavi e enfiou bola para o espanhol, que saiu na cara do goleiro e bateu rasteiro. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Já aos 37, o gol mais bonito do dia. Thiago Alcântara recebeu pela meia direita, pedalou para tirar um marcador, passou por outros dois e bateu com estilo, tirando do goleiro. No finalzinho, aos 43, Buonanotte descontou numa linda cobrança de falta.