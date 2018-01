Barcelona vence, mesmo sem Ronaldinho A fase do Barcelona continua excepcional. Neste sábado, mesmo sem contar com seu maior jogador, Ronaldinho Gaúcho, poupado devido a uma gripe, o time catalão bateu o Cádiz por 3 a 1, na casa do adversário. Foi a 12ª vitória consecutiva, entre jogos do Campeonato Espanhol e da Copa dos Campeões. Os gols do Barça foram marcados por Giuly e Eto?o (dois). Mirosavljevic descontou. Com o resultado, o Barça assumiu provisoriamente a liderança do Espanhol com 37 pontos, três a mais que o Osasuna, que neste domingo visita o Real Madrid. O Cádiz é o 18.º, com 14 pontos.