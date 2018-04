Barcelona vence Milan na Itália e garante 1º lugar

Em duelo de classificados, o Barcelona assegurou a primeira colocação do Grupo H da Liga dos Campeões ao derrotar o Milan por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio San Siro. Van Bommel, contra, Messi, de pênalti, e Xavi marcaram os gols dos espanhóis. Ibrahimovic e Boateng descontaram para os donos da casa.

Na liderança da chave, o time catalão chegou aos 13 pontos e não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Milan, com oito, na última rodada. O Grupo H será encerrado com os confrontos entre Barcelona e BATE Borisov e Viktoria Plzen e Milan, ambos no dia 6 de dezembro.

Mesmo já classificados, Barcelona e Milan não decepcionaram a torcida italiana e fizeram uma grande partida nesta quarta. O time da casa apostou na forte marcação para neutralizar o toque de bola do rival e manteve o duelo equilibrado até metade do primeiro tempo, quando o Barcelona passou a apresentar ligeira superioridade.

O time visitante rompeu o bloqueio anfitrião com rápidas jogadas pelas laterais. E foi assim que chegou ao primeiro gol. Aos 13 minutos, Abidal escapou pela esquerda e cruzou rasteiro na área. Van Bommel se antecipou a Xavi e mandou contra as próprias redes. O gol deixou o jogo mais aberto e o Milan aproveitou a brecha. Ibrahimovic empatou aos 19, após jogada de Seedorf.

Mas o Barcelona voltou a liderar o placar antes do intervalo. Messi marcou em cobrança de falta na segunda tentativa depois de levar cartão amarelo por tentar uma "paradinha". Enquanto o time espanhol contava com Messi, o Milan apostava em atuação inspirada de Kevin Prince Boateng. Ele voltou a empatar a partida com um belo gol, aos 9. Ele deu lindo corte no marcador pela direita e encheu o pé dentro da área, sem dar chances ao goleiro Valdés.

Mas mesmo com Pato no lugar de Robinho, no segundo tempo, o Milan não conseguiu segurar o empate. O Barcelona garantiu a vitória em lance individual de Messi. Ele investiu pelo meio e, entre três marcadores, deu grande assistência para Xavi, que mandou para as redes.

Mais cedo, o Viktoria Plzen derrotou o BATE Borisov por 1 a 0, fora de casa. Na terceira colocação, o time da República Checa se aproximou da vaga na Liga Europa. Para obter a classificação, o BATE precisa vencer o Barcelona na última rodada e ainda torcer por um tropeço do Plzen.