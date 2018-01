Barcelona vence na estréia da Liga O Barcelona estreou bem na Liga dos Campeões da Europa desta temporada. Nesta quarta-feira, o time catalão derrotou o Werder Bremen por 2 a 0, na Alemanha, pelo Grupo C da competição. Os gols foram marcados por dois brasileiros: Deco e Ronaldinho Gaúcho (de pênalti). Pela mesma chave, a Udinese venceu o Panathianaikos por 3 a 0, na Itália. Pelo Grupo A, os dois favoritos começaram a Liga com vitória fora de casa. Na Áustria, o Bayern de Munique bateu o Rapid Vienna por 1 a 0 (gol de Guerrero), e a Juventus ganhou do Brugges por 2 a 1, na Bélgica. Em Lisboa, o Benfica saiu na frente no grupo D com a vitória sobre o Lille por 1 a 0. Na Espanha, Villarreal e Manchester United empataram sem gols. No Grupo B, o Arsenal sofreu para derrotar, por 2 a 1, o modesto Thun, da Suíça, que fez sua estréia na competição. O gol da vitória do time inglês, marcado pelo holandês Bergkamp, só saiu no último minuto - o brasileiro Gilberto Silva fez o primeiro do Arsenal. No outro jogo da chave, Sparta Praga e Ajax ficaram no empate em 1 a 1, na República Checa.