Barcelona vence na estréia de Ronaldinho Estreando no Barcelona, diante da Juventus, da Itália, neste domingo, em Foxboro, nos Estados Unidos, Ronaldinho entrou no segundo tempo e o amistoso terminou empatado por 2 a 2. Na cobrança dos pênaltis, o brasileiro marcou um gol e ajudou o clube espanhol na vitória sobre a Juventus, por 6 a 5, diante de aproximadamente 30 mil torcedores. O argentino Javier Saviola fez os dois gols espanhóis no primeiro tempo: aos 25 e aos 41 minutos. Marco Divaio aos 40 minutos e Fabrizio Miccoli aos 42 do segundo tempo marcaram para a equipe italiana. O Barcelona segue seu giro pelos Estados Unidos e na quarta-feira encara o Milan, em Washington D.C.. Domingo, na Filadélfia, o Barcelona enfrenta o Manchester United.