Barcelona vence o Estudiantes e é campeão do Mundial de Clubes

O meia-atacante argentino Lionel Messi foi o autor do gol da vitória da equipe catalã, marcando de peito após receber cruzamento do brasileiro Daniel Alves já no segundo tempo da prorrogação.

Depois de um primeiro tempo em que o Estudiantes bloqueou seu rival e conseguiu a vantagem com gol de Mario Boselli aos 37 minutos de jogo, o Barça reagiu no segundo tempo e pressionou seu rival até empatar a partida com Pedro no minuto final de partida.