Barcelona vence o Málaga por 2 a 0 e segue 100%

Poupado pelo técnico Josep Guardiola, Ibrahimovic precisou ir a campo aos 28 do primeiro tempo, quando Henry sentiu problema físico e pediu para sair. O Barcelona era pressionado pelo Málaga até a entrada do sueco, que mostrou ter estrela. Onze minutos depois, o atacante recebeu bom passe de Messi e abriu o placar com tranquilidade.

Sorte semelhante teve o Barcelona novamente no segundo tempo. Aos 11, o ucraniano Chygrynskiy reclamou de dores e foi substituído por Piqué, que três minutos depois desviou falta cobrada por Xavi e ampliou o marcador.

Mesmo em vantagem, o Barcelona seguiu pressionando e criando novas oportunidades. Messi saiu na cara do gol aos 18, mas o goleiro Munúa saiu nos pés do argentino e salvou. Dez minutos depois ocorreu a chance mais clara: Pedro tocou rasteiro para Piqué, que sozinho na marca do pênalti bateu para fora.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 15 pontos e foi à segunda colocação do Campeonato Espanhol - está empatado com o Real Madrid em pontos e nos gols feitos (16), mas sofreu um a mais (3 a 2). Já o Málaga tem três pontos e está momentaneamente em 17.º.