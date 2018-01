Barcelona vence Sociedad por 2 a 0 Mesmo sem Rivaldo, o Barcelona venceu o Real Sociedad neste sábado por 2 a 0 e assumiu temporariamente a liderança do Campeonato Espanhol, com 11 pontos. Os gols foram marcados por Kluivert e Xavi. Já o Real Madrid não foi tão bem. Jogando em casa, apenas empatou em 2 a 2 com o Valladolid. A rodada do campeonato espanhol teve ainda os seguintes resultados neste sábado. O Espanyol vence o Rayo Vallecano por 3 a 1 e o Málaga perdeu por 2 a 1 para o Atlético de Bilbao. Neste domingo, estão previstos mais seis jogos: Tenerife x Zaragoza; Osasuna x Sevilla, Betis x Las Palmas, Valencia x Alaves, Mallorca x Villarreal e Deportivo x Celta.