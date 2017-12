Barcelona vence Valência e ajuda o Real O Barcelona deu uma ajuda ao rival Real na rodada deste sábado do Campeonato Espanhol. Enquanto o time de Madri derrotou o Espanyol por 4 a 2 e chegou aos 56 pontos na liderança, o Barça ganhou por 1 a 0 do Valência, que é o segundo colocado, com 51 pontos. Outro resultado deste sábado que ajudou o líder Real foi o empate de Atlético de Madrid e La Coruña (0 a 0), que é o terceiro colocado, agora com 50 pontos. Nas outras partidas do dia, Celta 0 x 2 Malaga e Sevilla 1 x 0 Real Sociedad. Neste domingo, jogam: Albacete x Murcia, Athletic Bilbao x Real Betis, Osasuna x Mallorca, Racing Santander x Valladolid e Zaragoza x Villarreal.