Barcelona vira sobre Estudiantes e leva seu 1.º Mundial

Mas o título do Barça não veio fácil. O Estudiantes, que buscava a segunda conquista mundial - venceu em 1968 -, conseguiu encaixar o seu jogo no primeiro tempo, com uma marcação forte e levando perigo nas bolas levantadas na área. Desta maneira, a primeira etapa seguiu sem grandes emoções até os 37 minutos, quando Díaz cruzou da esquerda e Boselli fez 1 a 0 para os argentinos, cabeceando entre Abidal e Puyol.

A segunda etapa de jogo, porém, reservava o domínio completo do time catalão. Enquanto o Estudiantes era liderado por um cansado Verón, o Barça explorava a velocidade e se apoiava no também argentino Lionel Messi para buscar o empate. No entanto, foi o sueco Ibrahimovic que teve mais chances de gol, desperdiçando inclusive algumas que não costuma perder, para desespero do técnico Josep Guardiola.

O gol que levou a decisão para a prorrogação veio aos 44 minutos do segundo tempo. No momento em que o Estudiantes já havia abdicado de atacar, se postando todo na defesa, o Barça insistiu nas bolas áreas para conseguir o empate. Mais uma vez, brilhou e estrela do atacante Pedro, substituto de Keita na etapa final de jogo.

O jogador, que já havia entrado para a história ao marcar em todas as competições disputadas e conquistadas pelo time catalão em 2009 - Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e agora o Mundial -, anotou o seu segundo gol no torneio ao receber passe de Piqué de cabeça e completar da mesma forma para as redes do Estudiantes.

O jogo então foi à prorrogação com claro favoritismo para o Barcelona, que era melhor em campo e havia conquistado o empate no fim. Depois que o próprio Messi já tinha perdido boa chance, o provável melhor jogador do mundo segundo a Fifa, em 2009, decidiu a partida em um lance de craque, aos cinco minutos do segundo tempo. Após cruzamento do brasileiro Daniel Alves, ele escorou de peito para decretar o título do Barça.

Ficha Técnica:

Estudiantes 1 x 2 Barcelona

Estudiantes - Albil; Cellay, Re (Rojo), Desábato e Díaz; Clemente Rodríguez, Braña, Verón e Leandro Benítez (Sánchez); Enzo Pérez (Nuñez) e Mauro Boselli. Técnico: Alejandro Sabella.

Barcelona - Valdés; Daniel Alves, Piqué, Puyol e Abidal; Xavi, Keita (Pedro) e Busquets (Toure); Messi, Ibrahimovic e Henry (Jeffren). Técnico: Josep Guardiola.

Gols - Boselli, aos 37 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 44 minutos do segundo tempo; Messi, aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação.

Cartões amarelos - Rojo, Desábato, Braña, Enzo Pérez, Díaz, Sánchez e Clemente Rodríguez (Estudiantes); Valdés, Messi e Henry (Barcelona).

Árbitro - Benito Archundia (Fifa-México).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Zayed Sports City, em Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos).