Barcelona vira sobre Villarreal e continua na briga pelo título espanhol

VILLARREAL - Em dia de muita emoção pela morte do ex-técnico Tito Vilanova durante a semana, o Barcelona mostrou muita garra em campo para vencer o Villarreal de virada, após estar perdendo por 2 a 0. O time catalão fez 3 a 2 na casa do adversário e se manteve na briga pelo título do Campeonato Espanhol. A partida ainda ficou marcada por uma "resposta" de Daniel Alves ao racismo da torcida adversária.

O resultado levou o Barcelona aos 84 pontos, em segundo, quatro atrás do líder Atlético de Madrid e dois à frente do terceiro Real Madrid, que tem um jogo a menos. Já o Villarreal se afastou da briga pela Liga Europa da próxima temporada e parou nos 52 pontos, em sétimo, contra 57 do sexto Real Sociedad.

Antes do início do jogo deste domingo, foi respeitado um minuto de silêncio pela morte de Tito Vilanova, técnico do Barcelona na temporada 2012/2013, que não resistiu a um câncer na glândula parótida e morreu na sexta-feira. A emoção tomou conta dos jogadores da equipe e alguns, como Busquets, não seguraram o choro.

Talvez por isso a equipe tenha entrado tão desligada na partida e permitido que o Villarreal largasse na frente. No fim do primeiro tempo, já aos 45 minutos, Cani recebeu enfiada de bola perfeita e bateu de primeira para marcar. Aos 10 do segundo tempo, Trigueros aproveitou cruzamento na área e ampliou de cabeça.

A reação do Barcelona começou aos 20 minutos, quando Daniel Alves recebeu pela direita e bateu cruzado. O brasileiro Gabriel Paulista tentou cortar e marcou contra. Daniel Alves seria personagem da partida novamente em seguida. Ao se aprontar para bater um escanteio, o lateral viu a torcida adversária arremessar uma banana para dentro de campo. Ele não se intimidou com a atitude racista, pegou a fruta e a comeu.

Aos 33, o próprio Daniel Alves participou do segundo gol. Ele cruzou pela direita e Musacchio, também contra, marcou. Cinco minutos depois, Messi definiu a virada do Barcelona. Após bela troca de passes, ele recebeu de Fàbregas e encheu o pé para fazer o terceiro.

ATHLETIC DERRUBA SEVILLA

Em outro jogo já encerrado do dia, o Athletic Bilbao praticamente se garantiu na Liga dos Campeões ao vencer o Sevilla por 3 a 1, em casa, em confronto direto por uma vaga na competição. O resultado levou os mandantes a 65 pontos, na quarta posição, seis pontos à frente justamente do Sevilla, que é o quinto e deve se contentar com a ida para a Liga Europa.