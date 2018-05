Barcelona tem dia agitado com interesse da China por Dani Alves

Na véspera do jogo contra o Valencia, fora de casa, em que confirmará a sua vaga na final da Copa do Rei - ganhou a partida de ida, na Catalunha, por 7 a 0 -, o Barcelona teve nesta terça-feira um dia agitado por causa da notícia de que clubes chineses querem contratar o lateral-direito brasileiro Daniel Alves e o meia turco Arda Turam.

Segundo a imprensa espanhola, o Beijing Guoan (time de Renato Augusto e Ralf) oferece nada menos do que 100 milhões de euros (R$ 439 milhões) por Turam e um clube cujo nome não foi revelado tenta seduzir Daniel Alves com um salário de 1 milhão de euros (R$ 4,39 milhões) por mês. "Espero que não saia ninguém porque não temos um elenco numeroso", disse o técnico Luis Enrique. A janela de transferências da China só será fechada no próximo dia 26.

Como o jogo desta quarta-feira será uma formalidade, o treinador deve poupar vários titulares. O meia argentino Messi com certeza não jogará porque nesta terça foi submetido a um procedimento cirúrgico para eliminar resíduos de cálculos renais. Ele voltará ao time no domingo, no confronto contra o Celta pelo Campeonato Espanhol.

A diretoria do Valencia teme que o estádio Mestalla receba pouco público nesta quarta-feira porque a torcida está furiosa com a má fase do time - está só quatro pontos acima da zona do rebaixamento - e envergonhada com a goleada sofrida no jogo de ida no Camp Nou.