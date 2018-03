Barcelona volta a tropeçar após 9 vitórias O Barcelona não conseguiu igualar seu recorde de dez vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. Com uma atuação apagada, o time ficou no empate sem gols com o Villarreal, neste sábado, no Camp Nou. E poderia ter sido pior, porque no segundo tempo o time visitante ameaçou em contragolpes e cobranças de falta. Desgastado pela longa viagem que fez para voltar do Paraguai, Ronaldinho Gaúcho não brilhou como de costume. A melhor chance de gol que o Barça teve foi no primeiro tempo, quando Saviola cabeceou na trave quando o goleiro estava batido. Na segunda etapa, o técnico Frank Rijkaard tirou Luís Garcia e colocou o holandês Kluivert, que não jogava há dois meses por causa de uma lesão muscular. Mas não adiantou nada e o time continuou com dificuldade para entrar na bem montada defesa do Villarreal.