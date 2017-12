Barco danifica telão que exibia jogos da Copa em Frankfurt Um telão que exibia as partidas da Copa do Mundo da Alemanha, localizado no meio de um dos principais rios de Frankfurt, foi danificado nesta quinta-feira depois de ser atingido por um barco, por volta de uma da madrugada no horário local. Policiais de Frankfurt disseram que o telão foi atingido por um comboio de carregamento de cervejas de 170 metros. O condutor do barco, de 65 anos, fez uma manobra errada ao cruzar o arco de uma ponte e foi incapaz de evitar o choque entre a embarcação e o ponto onde o telão está localizado. O telão, que fica preso ao fundo do rio, tem atraído milhares de pessoas que comparecem regularmente para assistir às partidas do Mundial. A cidade de Frankfurt, que já foi palco de quatro jogos nesta Copa, recebe no sábado sua última partida, Brasil x França, às 16 horas (de Brasília - 21 horas locais).