Barcos nega crise com Luxemburgo e exalta ambiente

Nesta segunda-feira, Barcos deu entrevista coletiva e negou ter problemas de relacionamento com Vanderlei Luxemburgo. Pelo contrário, garantiu que sua relação com o técnico, assim como com todo o elenco, é muito boa e que qualquer tipo de crise com o treinador é apenas invenção da imprensa.

"Se eu tivesse algum problema com o Luxemburgo, falaria. Sou homem para falar. Mas não temos problema nenhum, nunca tivemos. Podem perguntar para ele. Não há nem discussão sobre posicionamento em campo. O que falamos são coisas técnicas, não discussão. Foram vocês (imprensa) que armaram isso", declarou.

Apesar de minimizar a polêmica envolvendo Gabriel, Barcos admitiu que repreendeu seu irmão quando ficou sabendo dos comentários, e chegou a xingá-lo. "Perguntei porque ele (Gabriel) tinha dito aquilo. Meu irmão é uma pessoa muito empolgada com futebol e estava bravo com a situação, mas se arrependeu logo depois. Cometeu um grave erro que me prejudicou. Todo torcedor fala e xinga, mas saiu nos jornais porque é meu irmão. Falei isso para ele, xinguei um pouco e ele entendeu."

Antes que os comentários de seu irmão fossem publicados, o próprio Barcos protagonizou uma polêmica ao deixar o gramado. Insatisfeito com a substituição, ele saiu de campo bravo, reclamou muito e chegou a discutir com o auxiliar Roger, que comandava a equipe. O atacante admitiu o erro, pediu desculpas, mas negou que quisesse ofender Roger.

"Eu não falei os xingamentos para ninguém em si. Saí bravo e xingando, mas não para ninguém. Xinguei a mim mesmo porque não tinha vontade de sair. Mas está tudo certo, falei com ele porque cometi o erro de sair falando, o que não deveria fazer. Mas foi só no calor do jogo, porque estava bravo, então não teve problema", afirmou.