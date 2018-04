Barcos volta a sentir lesão e deixa treino do Grêmio

BENTO GONÇALVES - Barcos bem que tentou, mas não conseguiu participar de todo o treinamento do Grêmio nesta sexta-feira. Depois de ter sofrido uma torção no tornozelo direito na quinta-feira, o jogador foi a campo nesta sexta, mas voltou a sentir a lesão e foi obrigado a deixar a atividade da equipe pelo segundo dia consecutivo.

Apesar do problema físico, Barcos chegou a ir ao gramado para trabalhar ao lado de seus companheiros. Ele participou do aquecimento e de uma rápida atividade de dois toques, mas sentiu dores e foi poupado pela comissão técnica. O argentino passou o resto do treino no banco, com gelo no local da lesão.

A sexta-feira foi mais um dia de treinos intensos para os jogadores do Grêmio, que tiveram que lidar com o forte calor da cidade de Bento Gonçalves. O técnico Enderson Moreira observou os atletas em uma atividade tática e depois exigiu bastante em um trabalho de bola parada.

"Os trabalhos têm sido fortes. O Enderson está implementado sua filosofia e temos certeza de que vai dar resultado. Esses treinamentos em campo reduzidos são muito interessantes e visam sempre um objetivo determinado, como dar dinâmica ao time, treinar triangulações. Tudo isso contribui para a formação da equipe e seu desenvolvimento tático", declarou o goleiro Marcelo Grohe.

TIME

Foi também nesta sexta-feira que Enderson Moreira praticamente definiu a equipe que deve começar o ano como titular. Sem o lesionado Barcos, o treinador colocou Paulinho como titular no setor ofensivo. Assim, o Grêmio treinou pelo segundo dia consecutivo com: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Bressan e Wendell; Ramiro, Souza, Zé Roberto e Maxi Rodrigues; Paulinho e Kléber.

É com essa formação que o Grêmio deve encarar o primeiro teste da temporada. Neste sábado, a equipe realizará um jogo-treino com um combinado de jogadores de Carlos Barbosa, no Complexo Esportivo São Paulo, à tarde. Antes, pela manhã, os atletas farão uma sessão de treino físico na academia, às 9 horas.