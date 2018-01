Barkley deve estrear e Fàbregas e Cahill desfalcam Chelsea no sábado

O técnico Antonio Conte terá duas baixas importantes no time do Chelsea para o jogo deste sábado, contra o Brighton e Hove Albion, em rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro Gary Cahill e o atacante Cesc Fàbregas estão machucados. Em compensação, o treinador deve promover a estreia do meia contra o Brighton e Hove Albion.

+ Manchester City anuncia renovação do contrato de Fernandinho até 2022

+ Mkhitaryan fica fora de jogo do United e reforça expectativa sobre troca

Fàbregas e Cahill se recuperam de dores no tendão. Eles se machucaram no empate sem gols com o Leicester City, no fim de semana passado. E são desfalques certos neste sábado, segundo confirmou o treinador. Conte também disse que tem outros dois jogadores como dúvida, mas não revelou seus nomes.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele quer compensar em parte estas baixas com a provável estreia de Ross Barkley. O novo reforço do time foi relacionado para a partida, mas o treinador não confirmou a equipe titular.

Na quinta, ele esteve em campo por 70 minutos num amistoso do Chelsea. E se mostrou em boa forma física. Barkley, que foi contratado junto ao Everton, ainda não jogou nenhuma partida oficial nesta temporada europeia, por conta de uma contusão no tendão.