Baros ainda é dúvida para estréia da República Checa O atacante da República Checa, Milan Baros, participou somente de 15 minutos do treinamento realizado nesta sexta-feira e ainda é dúvida para a partida de estréia da seleção checa contra os Estados Unidos, na segunda-feira, em Gelsenkirchen. Depois de participar normalmente do aquecimento, o jogador do Aston Villa tentou jogar um pouco com a bola, mas em seguida voltou "cabisbaixo para o banco de reservas", informou a Federação Checa de Futebol, em comunicado. Baros, de 24 anos, sente dores na planta do pé direito em virtude de uma pancada sofrida no último amistoso de sua seleção, contra Trinidad e Tobago, sábado passado. "Baros não pode sequer correr", afirmou o técnico da equipe, Karel Bruckner. Além de República Checa e Estados Unidos, o grupo E conta também com Itália e Gana, que se enfrentam também na segunda-feira, em Hannover.