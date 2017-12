Baros pode voltar à República Checa contra a Itália O atacante Milan Baros pode retornar à equipe da República Checa para o jogo de quinta-feira contra a Itália, que decide o destino da equipe no Grupo E. Ele já está recuperado de uma lesão no pé que o tirou dos jogos contra Estados Unidos e Gana, e disse que está pronto para entrar em campo. "Ainda não estou cem por cento, mas é claro que espero jogar", afirmou o atacante do Aston Villa, da Inglaterra, que se contundiu num amistoso contra a Costa Rica, antes da Copa. Baros não teve uma temporada brilhante - saiu do Liverpool pela porta dos fundos, criticado pela torcida -, mas tem crédito com o técnico Karel Bruckner depois de ter sido o artilheiro da fase final da Eurocopa de 2004, com cinco gols. Bruckner admite que pode usar o atleta, até por causa da necessidade: sem Koller, contundido, ele perdeu também o reserva imediato, Lokvenc, suspenso por dois cartões amarelos. "Há uma chance de ele jogar, se estiver em forma", afirmou o treinador. A República Checa precisa vencer a Itália, às 11 horas (de Brasília), em Hamburgo, para se classificar sem depender do resultado do jogo entre Gana e Estados Unidos, no mesmo horário, em Nuremberg. Se empatar, os checos só avançam na Copa se o outro jogo terminar também empatado, ou se os norte-americanos vencerem, mas no máximo por três gols de diferença.