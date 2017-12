Barra-MT também é eliminado pelo STJD O Barra-MT também foi eliminado da Copa do Brasil, segundo determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após audiência da 3ª Comissão Disciplinar realizada nesta quarta-feira. Assim como aconteceu com o Gama, a equipe mato-grossense escalou jogador irregularmente em sua partida de estréia na competição. O caso do Barra foi ainda mais grave, pois todos os 17 jogadores relacionados pela equipe para a partida do dia 4 não estavam inscritos regularmente na CBF. Assim, o Santa Cruz, que tinha empatado por 0 a 0 no Mato Grosso, passa para a próxima fase sem a necessidade do confronto de volta, que estava marcado para 3 de março. Um outro clube será julgado ainda nesta quarta-feira no STJD, num caso similar ao de Gama e Barra. É o São Gonçalo-RN.