Barrado, Leozinho critica Romário O meia Leozinho vive um momento difícil no Vasco. Por causa de suas más atuações, o técnico Dário Lourenço decidiu barrá-lo para o clássico de domingo, contra o Botafogo, em São Januário. Róbson Luiz será seu substituto. Chateado por ter sido preterido pelo treinador, ele fez críticas, mesmo sem citar nomes, a Romário, que depois do empate na estréia contra o Brasiliense, reclamou da falta de empenho de alguns jogadores. "Não adianta um só correr. Todos precisam se doar em campo para sair com a vitória. Acho que estou pagando pela má fase do Vasco. Está tudo em cima de mim", declarou Leozinho, para, em seguida, desabafar mais: "Muitos jogadores não correm e só falam de mim. Fico chateado".