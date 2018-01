Barretos aposta em técnico na A3 A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3 terá início neste sábado, com a partida entre o Barretos e o Jaboticabal. O grande destaque da partida será a estréia do técnico Wanderley Paiva, que estava no Mirassol. Ele chega para substituir Válter Ferreira, que dirigiu a equipe em apenas um jogo. Ferreira foi para o Joinville-SC. O Barretos está na quarta posição do Grupo 1 com seis pontos. O Jaboticabal está na segunda colocação, com nove e se vencer assume a liderança isolada. Confira todos os jogos: sábado - 20 horas - Barretos x Jaboticabal; domingo - 10 horas - Internacional x Paraguaçuense (Rede Vida); 16 horas - Noroeste x Araçatuba; XV de Jaú x Sertãozinho; Rio Claro x XV de Piracicaba; Ferroviária x Osasco; Palmeiras B x Guaratinguetá e Independente x Taubaté. Classificação - Grupo 1 - 1) Araçatuba 10 pontos; 2) Jaboticabal 9; 3) Sertãozinho 8; 4) Barretos 6; 5) Noroeste 5; 6) XV de Jaú 4; 7) Internacional 2; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 10 pontos; 2) Taubaté 8; 3) Independente 7; 4) XV de Piracicaba 5; 5) Palmeiras B, Rio Claro, Ferroviária - 4; 8) Osasco 1.