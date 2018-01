Barretos e Jaboticabal empatam Barretos e Jaboticabal empataram em 1 a 1, sábado à noite, pelo Campeonato Paulista da Série A3, na abertura da quinta rodada de classificação. O resultado deixou o time da casa com sete pontos, mantendo a quarta posição do Grupo 1, enquanto o Jaboticabal divide a liderança com o Araçatuba, com 10 pontos. O jogo foi equilibrado e o resultado justo. O Jaboticabal saiu na frente, ainda no primeiro tempo, quando Juliano apanhou o rebote do goleiro Francis, aos 38 minutos. O empate só saiu aos 39 minutos da etapa final, com Fabrício, de cabeça. A rodada será completada neste domingo com mais sete jogos.