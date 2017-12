Barretos e Noroeste jogam pela Série A3 Barretos e Noroeste vão completar a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3 nesta quinta-feira, às 20h30. O jogo, válido pelo Grupo 1 da competição, será disputado no estádio Antônio Gomes Martins, que não pôde receber o jogo domingo passado devido às fortes chuvas que estragaram o gramado. O árbitro será o mesmo que vetou a partida, Marcelo Rogério. O Barretos é o quarto colocado do grupo, com quatro pontos ganhos. O Noroeste é o líder com seis, mesmo não tendo jogado ainda na rodada, mas divide a ponta com Mirassol e Sertãozinho. No final de semana, não haverá rodada por causa do Carnaval.