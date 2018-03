Barretos e Osasco na liderança da B1 Aproveitando a folga na tabela do Palmeiras-B, Barretos e Osasco assumiram a liderança do Campeonato Paulista da série B-1, após a rodada realizada neste domingo. Em casa, o Barretos venceu o Batatais por 3 a 0. O Osasco teve mais dificuldades para derrotar a Ferroviária, por 1 a 0, num jogo bastante equilibrado. Agora, Barretos e Osasco têm 33 pontos, enquanto o Palmeiras soma 30. Outra vitória fácil foi do XV de Caraguatatuba sobre o Guapira, por 3 a 0. Em Fernandópolis, o time da casa venceu a Mauaense por 1 a 0. Menos trabalho teve o Lemense para ganhar do Velo Clube por 3 a 1. Tupã e Palestra empataram em 1 a 1, mas o Palestra levou a melhor na disputa de pênaltis (3 a 2), ficando com o ponto extra. No sábado, abrindo a rodada, o Sertãozinho também conseguiu três pontos importantes, vencendo fora de casa o Guarulhos, por 1 a 0. Confira a rodada completa: Guarulhos 0 x 1 Sertãozinho, Osasco 1 X 0 Ferroviária, Barretos 3 X 0 Batatais, XV de Caraguatatuba 3 X 0 Guapira, Fernandópolis 1 X 0 Mauaense, Lemense 3 X 1 Velo Clube, Tupã (2) 1 X 1 (3) Palestra. Classificação do campeonato: 1) Barretos e Osasco - 33 pontos 3) Palmeiras-B - 30 4) Sertãozinho - 29 5) Velo Clube - 26 6) Batatais - 25 7) Palestra - 24 8) Ferroviária - 21 9) XV de Caraguatatuba - 15 10) Tupã, Lemense e Fernandópolis - 14 13) Guapira - 12 14) Guarulhos - 9 15) Mauaense - 8