Barretos e Taquaritinga antecipam duelo Sem chances de classificação à próxima fase da Copa Estado de São Paulo, Barretos e Taquaritinga resolveram antecipar o jogo da última rodada da competição, que seria realizado somente dia 26, para esta terça-feira. Em quinto lugar do Grupo 4, com 27 pontos, o Barretos não acredita em outro resultado que não seja a vitória. O pensamento existe porque o CAT é o lanterna da chave, com apenas cinco pontos ganhos em 20 jogos disputados.